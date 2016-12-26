Google kendi akıllı saatini üretecek

Google Android Wear Ürün Müdürü Jeff Chang’ın açıklamasına göre Google iki yeni amiral gemisi akıllı saatini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtacak. Chang, yeni amiral gemisi akıllı saatlerin Android Wear 2.0 işletim sistemini kullanan ilk cihazlar olacağını söyledi.

The Verge’ün haberine göre Google’ın yeni akıllı saaati Pixel veya Google markasını değil ismi henüz belirtilmeyen bir üreticinin markasını taşıyacak. Bu üreticinin henüz kim olacağı bilinmesede Nexus serisinde izlenen politikanın devam edeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Android Wear 2.0 için 4. geliştirici önizleme sürümü yayınlarken firma yeni duyurular yapmaya da devam ediyor. Ocak ayında son geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması beklenirken mart ayı gibi de güncellemenin resmi olarak yayınlanması ve cihazlara gönderilmeye başlaması bekleniyor. Güncellemeyi Android ekosistemindeki pek çok cihaz gibi üreticiler kendileri uyarlayarak göndereceği için Google tüm cihazlar için net bir zaman vermiyor.

Akıllı Saatlerin Kökeni 1999’a Dayanıyor. Yükselişi ise 2014’e.

2014 yılında hız kazanmaya başlayan ve kökenleri 1999 yılına kadar dayanan akıllı saatler özellikle son iki yılda büyük bir yükselişe geçti. Samsung, Apple, LG, Motorola, Asus gibi dev üreticilerin de pazara girmesiyle şekillenen ürünler gelişimine devam ediyor. Sektörde devrim niteliğinde görülen yuvarlak ekranları ise ilk kullanan Motorola olmuştu. O zamanlar Google bünyesinde bir firma olan Motorola bu akıllı saati ile gerçek bir akıllı saatin nasıl olması gerektiğini göstermişti. Motorola’dan sonra da neredeyse tüm üreticiler gerçek saatlere daha çok benzeyen oval ekranlar kullanmaya başladı.

Ülkemizde Akıllı Saat Pazarı

Ülkemizde özellikle Samsung’ın Gear S2 ve Gear S3 ile hakim olduğu akıllı saat pazarında Gear S3 modeli büyük bir sükse yarattı. Apple ise Samsung’a göre yüksek ve düşmeyen fiyatı nedeniyle biraz daha az satmakta.

Amerikan teknoloji devinin premium akıllı saatlerini büyük ihtimalle MWC’17’de göreceğiz. Hangi firmanın saati üreteceği belli olmasa da çok fazla akternatif olduğunu söylemek de mümkün değil. Google’ın iki yeni premium akıllı saati büyük ihtimalle Samsung, LG, Asus, HTC ya da Huawei’den gelecek. Lenovo’ya satılan Motorola’nun ise Googl e’ın akıllı saatini üretmesi beklenmiyor.