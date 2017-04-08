Google'dan doğru haber projesi!

Google, Ekim ayında üzerinde çalışmaya başladığı bilgi doğrulama hizmetini, küresel anlamda kullanıma açtığını duyurdu. Yalan haber ve sahte bilgilere karşı, kullanıcılara doğrulanmış bilgilerin olduğu makaleler sunulacak.

Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve internet erişiminin artmasıyla her gün milyarlarca kişi internetten sorguladıkları bilgilerin ve haberlerin güvenilirliğine bağlı olarak karar alıyor, fikir ediniyor.

DOĞRULANMIŞ HABER KAYNAĞI ÜST SIRAYA

Doğru bilinen yanlışlar ve yalan haberler söz konusu olduğunda kullanıcılar artık makale linklerinin yanında Google'ın koyacağı ek bilgi doğrulama bilgilerini görecek, doğrulanmış haber kaynakları üste çıkacak. Ayrıca iddiaların kime ait olduğu ve doğrusunun kim tarafından ortaya çıkarıldığı da yazacak. Bir konuda uzman veya otorite olduğu algoritmalarla belirlenen kişi veya kurumların sayfaları üstte görünecek.

Hizmet, önce Brezilya'da test faaliyetine başladı. Jigsaw isimli bilgi doğrulama şirketiyle çalışan ekip, başarılı sürecin sonunda sayıyı artırdı. Bilgi doğrulamada Duke Üniversitesi'nin geliştirdiği sistem temel alındı. Google, yayıncıların schema.org sitesindeki talep formatına eksiksiz uymasını istiyor. Ayrıca Duke Üniversitesi'nin geliştirdiği bilgi paylaşma sistemi de kullanılabilecek.