Google'dan iş arayanlara uygulama

İş aramak, internetten bile olsa kolay bir iş değil. Zorluğunu bir yana bırakırsak yakında iş aramak için LinkedIn kadar popüler bir seçeneğiniz olabilir. Google, iş fırsatlarını paylaşmaya ve iş başvurularını yönetmeye yönelik bir araç üzerinde çalışıyor.

Google'ın Axios tarafından keşfedilen yeni hizmeti henüz çalışır halde değil ancak oturum açma ekranına şu an ulaşmak mümkün. Oturum açma ekranı, tahmin ettiğiniz üzere çalışmıyor. Ancak henüz kullanılmamasına rağmen Google Hire'la ilgili tartışmalar yapılmaya başlandı.

Bir iddiaya göre Google Hire, işverenlerin çalışanların arama geçmişine bakmasına izin verecek. Bunun doğru olup olmadığını şimdilik bilemiyoruz ancak Google Hire'a giriş yapmak için kişisel Google hesabınızı kullanabileceksiniz. Google hesabınızda yeteri miktarda kişisel bilginizin bulunduğu doğru ancak yeni hizmet, bu bilgileri potansiyel işvereninize sunmayacak. Bir Google yetkilisi, TechRadar'a yaptığı açıklamada bunu doğruladı ve özel bilgilerinizin potansiyel patronlarınızla paylaşılmayacağını söyledi.

Google yetkilisine göre sadece adayların gönüllü olarak verdiği bilgiler, başvurunun bir parçası olarak işverene gösterilecek.

İş başvurusu işine el atan ilk firma Google değil. Facebook'un daha önce bununla ilgili araçlar denediğini, Snapchat'in Avustralya'da McDonalds tarafından işe alma sürecinde kullanıldığını biliyoruz.