GoPro’da düşüş sürüyor

2016 yılını 373 milyon dolar zararla kapatan şirket, dördüncü çeyrekte 540 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında gelirlerini 100 milyon dolar dolar arttırsa da beklenti GoPro’nun dördüncü çeyrek gelirini 130 milyon dolar arttıracağı yönündeydi.

GoPro’nun 373 milyon zarara uğramasında bazı departmanların kapatılması ve işten çıkartmaların büyük etkisinin olduğu belirtiliyor. Hisseleri de yüzde 15 oranında değer kaybeden GoPro, Hero 5 Black Hero 5 Session kameraları sayesinde yüzü güldü.

Şirketin CEO’su Nick Woodman yapmış olduğu açıklamaya göre GoPro, dördüncü çeyrekte 2 milyon aksiyon kamera satışı gerçekleştirdi. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde Amerika’da en çok satan dijital kameralar imza atan GoPro’nun geçtiğimiz yılki toplam geliri ise 1,1 milyar dolar. GoPro’nun 2015 yılında 1,6 milyar dolar gelir elde ettiğini hatırlatmakta yarar var.

GoPro’nun 2017 yılında gelirlerini artırması için bu yıl satışa sunacağı onaylanan Hero 6 kameralara büyük iş düşeceğe benziyor. Çünkü şirketin büyük gelir kaynağı bu kameralar sayesinde gerçekleşiyor. GoPro’nun aksiyon kameralarında yakaladığı başarıyı drone’u ve görüntü sabitleme aksesuarıyla istenilen başarıyı yakalayamadığını söylemek mümkün.

Şirketin henüz ne gibi özelliklere sahip olacağı belli olmayan Hero 6’nın pazardaki liderliğini sürdürmesi bekleniyor.