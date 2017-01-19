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Güneş üzerinde kaplumbağa şeklinde leke tespit edildi

Şili'nin kuzeyinde Atacama Çölü'nde bulunan Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) isimli radyo teleskobu, Güneş'in renk küresinde (kromosfer) kaplumbağa şeklinde bir leke tespit etti.

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Virginia'daki Ulusal Radyo Astronomi Gözlem Evinden gök bilimci Tim Bastian, Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (NRAO) tarafından yayımlanan açıklamada, teleskop tarafından 18 Aralık 2015'de kaydedilen şeklin, Dünya'nın çapının iki katı olduğunu ve 1,25 milimetre dalga boyunda yakalandığını belirtti.
 
Bastian, uzak galaksiler tarafından emilen milimetre ve milimetre-altı ölçülerdeki radyo dalgalarını araştıran teleskobun, bu sefer, Güneş'in renk küresindeki 2,5 ve 3 milimetre derinliklerindeki radyo dalgalarını gözlemlediğini ifade etti.
Araştırmacıların söz konusu bilgileri günümüzde güneş fiziğine ilişkin daha fazla şey keşfetmek için kullanılabileceğine işaret eden Bastian, "Güneş'imizin görülebilir ışıkta nasıl göründüğüne alışkınız ancak bu, bize yalnızca güneşin dinamik yüzeyi ve en yakınlarındaki yıldızların enerjik atmosferi hakkında bilgi verebilir. Güneş'i tam anlamıyla anlamak için onu, ALMA'nın gözlemleyebildiği milimetre ve milimetre-altı ölçülerdeki radyo dalgaları dahil, tüm elektromanyetik spektrum boyunca incelememiz gerekir." dedi.
 
Bastian, bu tür lekelerin, manyetik alan plazma yüzeyini deforme eden daha serin bir alan oluşturduğunda, Güneş'in yüzeyinde oluşan geçici görüntüler olduğunu bildirdi.

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