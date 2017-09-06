Güneşte büyük bir patlama oldu! Bugün dünyaya manyetik fırtınalar geliyor!

4 Eylül'de AR2673 olarak isimlendirilen aktif güneş lekesinin, bir Jeomanyetik fırtınayı (CME) Dünya'ya doğru fırlattığı bildirildi. Tahmini varış zamanının ise bugün olacağı ve yaklaşık 3 gün süreceği orta seviyenin üstünde güçlü bir jeomanyetik fırtınalar oluşturacağı aktarıldı.

Jeomanyetik fırtınaya sebep olan aktif güneş lekesinin dünyaya göre ölçeklendirilmiş hali

AR2673 Güneş lekesinin karanlık çekirdeklerinin en büyüğü dünyamızın sığacağı kadar büyük ve onlarca kıtalar sığacak kadar küçük çekirdekle çevrili.

NASA, yarın Dünya'ya ulaşacak Güneş fırtınasının şiddetini orta seviyeden bir üst kategori olan güçlü seviyeye çıkardı!

Uzmanlar haberleşme sistemleri etkilenebilir

Uzmanlar Güneş lekesinden kopan manyerik fırtınanın GPS ve haberleşme sistemlerini etkileyebileceğini aktarıyor. Ve etki edecek başlıca alanları sıralıyor. Bınlar; Uydu arızaları, Radyo iletişimi, Elektrik şebekeleri, boru hatları, Manyetik sapmalar'da olabilir.

Özellikle dünyanın güney bölümünü etkileyecek olan fırtınadan Türkiye'ninde etkilenebileceği bildirildi.

Mayetik Fırtınalar insanda baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk etkisi gösterebilir

Yapılan son araştırmalara göre insanların yüzde 50'den fazlası manyetik fırtınaların atkilerini hissedebiliyor.

Manyetik fırtınaların insan üzerinde görülen bazı etkileri ise şöyle;

Kalp atışında hızlanma

Stres hormonlarında artış

Migreni tetikler, baş ağrısı, eklem ağrısı, baş dönmesi

Kronik hastalıkları tetikleyebilir.

3-4 Eylül arasında yaşanan patlamanın Güneş gözlem uydusundan alınmış bir görüntüsü