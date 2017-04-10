Hackerler acil durum sirenlerini hackledi

Her ne kadar hacker denildiğinde genellikle insanların ve kurumların kişisel verilerine saldıran internet korsanları gelse de hackerlar bazen farklı alanlarda yaptıkları işlerle de karşımıza çıkabiliyor. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde yaşanan hack girişimi de daha önce gördüklerimize kıyasla biraz farklı. Şehirdeki hackerlar, şehrin acil durum sistemlerine sızarak doğal afet veya saldırı durumlarında kullanılan acil durum sirenlerini çaldı.

Şehirdeki pek çok farklı noktada bulunan 156 adet sirenin hep birlikte 23.40'ta çalmaya başlaması halkı uyandırdı ve endişelendirdi. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan insanlar televizyonlarından ve sosyal medyadan şehirde yaşanan acil duruma dair bir bilgi ararken Acil Durum Ofisi de harekete geçti. Acil Durum Ofisi olayın bir hack saldırısı olduğunu anlasa da sirenlerin tamamının kapatılması uzun bir zaman aldı. Ekipler en sonunda şehirdeki acil durum siren sistemi devre dışı bırakarak saat 01.20'de bu kötü duruma bir son verdi.

FBI'ın da bölgede acil bir durum yaşanmadığını Twitter üzerinden bölge halkıyla paylaştığı olayın ardından Dallas Belediye Başkanı Mike Rawlings benzeri bir olayın tekrar yaşanmaması için sistemlerini gözden geçireceklerini ve sistemi hackleyen kişileri tespit edip gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi.