Hava savunmasına iki AselPod daha eklendi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetini arttıracak olan AselPod hedefleme sisteminden iki adet daha kabul edildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hedefleme sistemi ASELPOD'un iki adat daha kabul edildiğini söyledi. Demir, yaptığı açıklamada "Hava Platformlarımızın millileşmesinde tespit ve işaretleme teknolojileriyle öne çıkan Aselsan ürünü ASELPOD’dan iki adet daha kabul edildi. Havacılıkta oluşturduğumuz altyapı ile Milli Muharip Uçağa hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hava Platformlarımızın millileşmesinde tespit ve işaretleme teknolojileriyle öne çıkan Aselsan ürünü ASELPOD’dan iki adet daha kabul edildi. Havacılıkta oluşturduğumuz altyapı ile Milli Muharip Uçağa hazırlanıyoruz. pic.twitter.com/nXV3HX2w9a — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 13 Ağustos 2018

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 25,8 milyon dolar olan ek sözleşme imzalanmıştı.

ASELPOD Hedefleme Sistemi

ASELPOD savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podudur. ASELPOD her biri gelişmiş özelliklere sahip aşağıdaki birimleri ve yetenekleri bünyesinde barındırmaktadır:

Yüksek Çözünürlüklü, 3. nesil Termal Kamera (FLIR)

Lazer Mesafe Bulucu / Hedef İşaretleyici

Lazer Nokta İzleme Birimi

Lazer Aydınlatma Birimi

Gelişmiş otomatik video hedef izleyici sayesinde, çoklu hedef takibi, Termal ve

Gündüz Kameraları videolarında aynı anda takip yapabilme

Termal / Gündüz Videosu kayıt edebilme

Gelişmiş Görüntü İşleme Algoritmaları

Hedefe ait hassas coğrafi konum bilgilerini hesaplayabilme

Gelecekteki ilave görev isterleri için genişleme imkânı

Genel Özellikler

Üstün Kızılötesi Görüntüleme

ASELPOD, termal kamerasında 3. nesil 3-5 mikron bandında çalışan 640x512 piksellik dedektör kullanmaktadır. Termal Kameranın, Süper Geniş, Geniş ve Dar olmak üzere üç ayrı bakış açısı vardır.

Süper Geniş bakış açısı seyrüsefer yeteneğini artırdığı gibi incelenen alanın genel yapısı hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Termal kameradan detaylı kızılötesi görüntünün elde edilebilmesi için gerçek zamanlı gelişmiş görüntü işleme algoritmaları kullanılmaktadır. Böylece, ASELPOD' un menzil performansı belirgin şekilde artırılmaktadır.

Çoklu Hedef İzleme

ASELPOD, hem video hem de ataletsel izleme yeteneğine sahiptir. Termal ve gündüz kamerası videoları üzerinden Nokta ve Alan izleme yeteneği bulunmaktadır.

Hedefin karakteristiğinin ani değişimlerinde veya kaybolması durumunda, sistemin hedefin üzerinde kalabilmesi için ataletsel izleyici bulunmaktadır. ASELPOD, aynı anda dört hedefe kadar takip yapabilmektedir.

Stabilizasyon

ASELPOD ön bölümü içerisindeki dört eksenli gimbal altyapısı sayesinde, üzerinde bulunan algılayıcı birimler için hassas stabilizasyon sağlamaktadır. Böylelikle bakış hattı, zorlu uçuş şartlarında dahi sabitlenmektedir.

Hedefleme, Konum Bulma ve Platforma Hizalama Yetenekleri

ASELPOD, platform seyrüsefer verisini, dâhili Ataletsel Ölçüm Birimi'nin verisi ile birleştirerek, geliştirilen özel seyrüsefer algoritmaları ile hedefin yerini, rotasını ve hızını çok hassas olarak tespit edebilmektedir. Hizalama kaçıklıklarını gideren özel hizalama algoritmaları ile ASELPOD kendisini platform ile uçuş sırasında otomatik olarak hizalar, yapısal esnemelerin hedef koordinatı tespitindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

Lazer Mesafe Ölçme / Lazer Hedef İşaretleyici

ASELPOD çift dalga boyunda çalışan ASELSAN tasarımı diyot pompalı lazer kullanmaktadır. Göze zararsız 1570nm ve savaş modunda kullanılabilen 1064nm dalga boylarında çalışan Lazer Birimi ile yüksek irtifalarda hassas menzil bilgisi sağlanabilmektedir. Lazer Birimi ile NATO PRF kodları kullanılarak hedefler işaretlenebilmektedir.

Lazer Nokta İzleme

İçerisindeki Lazer Nokta İzleme Birimi ile ASELPOD harici lazer kaynakları ile aydınlatılan hedefleri, kilitlenerek izleyebilmektedir.

Lazer Aydınlatma Birimi

ASELPOD, hedeflerin lazer ile aydınlatılarak operasyon alanında bulunan farklı unsurlara gösterilebilmesi için gece görüş uyumlu Lazer Aydınlatma Birimine sahiptir.

Katı Hal Kayıt Cihazı

Kızıl ötesi ve Gündüz Görüş videolarının güvenli şekilde kaydedilmesi için Katı Hal Kayıt cihazı mevcuttur.

Mekanik Tasarım

ASELPOD' un yapısı, modern jet uçaklarının maruz kaldığı zorlu uçuş koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde bulunan Çevresel İklimlendirme Birimi, içerisinde soğutucu olarak hava kullanan Buhar Döngülü Soğutma Sistemi’ne sahiptir.

(Yeni Şafak)