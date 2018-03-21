MİLGEM Ada Sınıfı Korvet projesinin üçüncü gemisi ilk seyrine çıktı

Türk Deniz Kuvvetleri modern sistemlerle donanmaya ve gücüne güç katmaya devam ediyor. MİLGEM Ada Sınıfı Korvet projesinin üçüncü gemisi Burgazada (F-513) ilk seyrine çıktı. Haziran-eylül arasında teslimatı hedefleniyor.

HAYALET GEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ

18 ayda korvetin 29 bloku inşa edilerek, kızak üstünde birleşimi gerçekleştirildi. Bu sürede komutanlığa teslim edilen cihaz, sistem, kabo, boru ev IHİ sistemi devreleriyle ana tahrik sistemi şaft braketleri ve stern tüpler yerine monde edildi. Korvet, serinin diğer gemileriyle aynı standartlara göre üretildi. Buna göre, 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2400 ton ağırlığında bulunuyor.

6 BİN 485 KM MENZİLE SAHİP

Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor. İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı.

Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.

10 TONLUK HELİKOPTER İÇİN GEREKLİ HER ŞEY VAR

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi.

SU ÜSTÜ HARP SU ALTI SAVUNMA

Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK GEMİNİN DENİZE İNDİRİLİŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burgazada korvetinin denize indirilmesi ve Kınalıada korvetinin ilk kaynak törenine katılmıştı. Tören açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Artık biz kendi uçak gemimizi yapacak hale geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)