Hayran bırakan Nokia 9 konsepti

Phone Designer isimli Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görsellerde telefon tüm açılarıyla karşımıza çıkıyor.

Son günlerde tanıtılan telefonlarda olduğu gibi Nokia 9’un konsept çalışmasında da oldukça ince ekran çerçevelerinin kullanıldığı görülüyor. Ekran çerçevelerinin incelmesiyle havalı bir görünüm sunan telefonda bir diğer göze çarpan detay ise çift arka kamera.

Optik yakınlaştırma beklediğimiz kameranın arka planı bulanıklaştırmaya da imkan tanıyacağı ifade ediliyor. İnce bir gövdeye sahip olan telefonda Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 835 işlemcisinin ve 6 GB RAM’in yer alacağı konuşuluyor. OZO Audio ses teknolojisine destek veren ilk Nokia telefonu olacağı belirtilen Nokia 9’da 5,5 inçlik QHD çözünürlüklü OLED ekranın kullanılacağı dile getiriliyor.

22 megapiksel Carl Zeiss imzalı çift arka kamera, 12 megapiksel ön kamera, göz ve parmak izi okuyucu Nokia 9’da yer alması beklenen diğer özellikler arasında. IP68 sertifikasıyla suya karşı da dayanıklı olacağı belirtilen telefonda 3.800 mAH kapasiteli bir pilin yer alması bekleniyor. Temmuz veya ağustos ayında tanıtılması beklenen Nokia 9 haricinde Nokia, 7 ve 8 modellerini de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.