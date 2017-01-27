Hedef 2020'de 5G'ye geçmek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı hedeflediklerini belirterek, "2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım." dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, şu an yaklaşık 75 milyon mobil abone bulunduğunu ve 51 milyonun üzerindeki 4,5G abonesinin 19 milyonunun aktif kullanıcı olduğunu söyledi.

Ahmet Arslan, 1 Nisan 2016'da hayata geçen 4,5G teknolojisinden hemen sonra 5G ile ilgili çalışmalara başladıklarını ifade ederek, dünya ülkelerinin peşinden gitmeyi değil, 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı uygulamayı, gerektiğinde yurt dışına ihraç edecek hale gelebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

5G teknolojisinin uygulamaya girmesiyle endüstri uygulamalarının daha da gelişeceğini ve çalışmaları yürütülen akıllı ulaşım sistemleri için de uygun bir altyapı kurulacağını vurgulayan Arslan, bu nedenle 5G konusunun hükümet tarafından en üst düzeyde sahiplenildiğini dile getirdi.

"Önemli mesafe katettik"

Arslan, Türkiye'de 5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu kurumları, işletmeciler, tedarikçiler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda 29 Nisan 2016'da Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu'nu (5GTR) kurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ULAK Projesi ile yeni nesil iletişim altyapısında, yerli ve milli ürün geliştirilmesi konusunda önemli mesafe katettik. Sadece 5G'yi değil, bu sektörde kullanılacak bütün ürünleri yerli olarak geliştirmemiz ve dışarıya ihraç edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde ilerletilmesi ve güçlendirilmesi küresel anlamda rekabetçi yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacaktır. Savunma Sanayii Müsteşarlığına bağlı birimler ile BTK ve TÜBİTAK ile işleticilerle, üniversitelerle güzel bir iş birliğimiz var. Yaklaşık 6 üniversitemiz aktif olarak çalışıyor. Hedefimiz 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmak."

5G teknolojisinin daha fazla frekans kapasitesi ve daha fazla altyapı anlamına geldiğini vurgulayan Arslan, bugün milyonlarca cihazın birbirine bağlı akıllı teknolojileri kullandığını ve 2020'lerde bu seviyenin milyarlara ulaşacağını ifade etti. 5G teknolojisinin daha fazla frekans kapasitesi ve daha fazla altyapı anlamına geldiğini vurgulayan Arslan, bugün milyonlarca cihazın birbirine bağlı akıllı teknolojileri kullandığını ve 2020'lerde bu seviyenin milyarlara ulaşacağını ifade etti.

"İhraç edecek hale geleceğiz"

Bakan Arslan, 5G teknolojisi kapsamında Japonya ile de iş birliği içinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan'ımızın öngörüsü sayesinde kurduğumuz iş birlikleriyle bugün dünya ile 5G teknolojisini kullanabilecek ve gerektiğinde bunu ihraç edecek hale geleceğiz. 40 milyar cihazın nesnelerin internetini kullanarak akıllı şekilde birbiriyle bağlanacağından bahsediyoruz. O yüzden 2020'de 5G teknolojisini Türkiye'ye getirmiş olmamız, nesnelerin internetini ve onun kalkınmaya getireceği katkıyı kaçırmamamız lazım. Kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin güzel bir iş birliği var. Çok da olumlu gelişmeler var. 2020'de 5G'yi dünyayla eş zamanlı uygulayabileceğiz."