Hidrojen yakıtlı kamyon sıfır emisyonla çalışacak

ULEMCo ve Innovate UK ekipleri, dünyanın ilk tamamen hidrojen yakıtlı kamyonunu geliştiriyor. Geliştiriciler, bu proje için Volvo’nun popüler FH16 kamyonunu kullanıyor. Kamyonun tamamen hidrojen yakıtlı hale getirileceği bu çalışmada, ağır yüklerin ve sevkiyatların sıfır emisyon ile yapılması planlanıyor. Üreticilerine göre bu özel hidrojen aracı, bir Mega Düşük Emisyon (MLE) kamyonu olarak diğerlerinden farklıdır.

Günümüzdeki hidrojen yakıtlı otomobillerin tamamen çevre dostu ve sıfır emisyonlu olduğunu söylemek çok zor. Çünkü bu otomobillerde kullanılan hidrokarbonlar, hava kalitesini bozma eğilimi gösteriyor. Ancak geliştiricilere göre MLE kamyonunda kullanılan daha geleneksel motor modeli emisyon konusunda çevreci bir yaklaşım sunuyor.

ULEMCO’nun dizel motordan hidrojen yakıtlı bir motora geçişi, ilk dönüşümü değil. Şirket, daha önce gemi filoları için benzer bir çalışma yapmıştı.

(Techinside)