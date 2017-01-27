Hubble bloncuk üfleyen yıldız yakaladı

Hubble ekibi tarafından yayımlanan son fotoğraf, Dünya’ya 7100 ışık yılı uzaklığındaki Cassiopeia takımyıldızındaki Bubble Nebulası’nın baş döndürücü bir fotoğrafı.

Bubble Nebulası ilk kez 1787’de William Herschel tarafından gözlemlenmişti. Tabii Herschel’in bu kadar sevimli fotoğrafları yoktu.

Artık biliyoruz ki, o toz bulutunun merkezindeki yıldız, bizim Güneşimiz’den 45 kat daha büyük. Her yöne çok güçlü güneş rüzgarları göndererek yıldızlararası gazları itiyor ve.etrafında bir ‘baloncuk’ (bubble) oluşturuyor.

Resimdeki mavi renk oksijen, yeşil ise nitrojen.