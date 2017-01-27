Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Hubble bloncuk üfleyen yıldız yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, geçtiğimiz 24 Nisan’da 26 yaşına girdi. Bir uzay teleskobuna göre oldukça yaşlı olmasına rağmen hala muhteşem fotoğraflar çekebiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hubble ekibi tarafından yayımlanan son fotoğraf, Dünya’ya 7100 ışık yılı uzaklığındaki Cassiopeia takımyıldızındaki Bubble Nebulası’nın baş döndürücü bir fotoğrafı.
 
Bubble Nebulası ilk kez 1787’de William Herschel tarafından gözlemlenmişti. Tabii Herschel’in bu kadar sevimli fotoğrafları yoktu.
 
Artık biliyoruz ki, o toz bulutunun merkezindeki yıldız, bizim Güneşimiz’den 45 kat daha büyük. Her yöne çok güçlü güneş rüzgarları göndererek yıldızlararası gazları itiyor ve.etrafında bir ‘baloncuk’ (bubble) oluşturuyor.
Resimdeki mavi renk oksijen, yeşil ise nitrojen.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Ülkemizin en acil konusu adaletin hak ettiği itibarı kazanmasıdır

Başbakan Yıldırım: Ülkemizin en acil konusu adaletin hak ettiği itibarı kazanmasıdır

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Çocuklarıyla hayalindeki evi yaptı

Çocuklarıyla hayalindeki evi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA