IBM, hafıza içi bilgisayar ile yapay zekayı destekleyecek

IBM’in “in-memory computing” olarak tanımladığı, hafıza içi bilgisayar formunda, işlemler CPU’dan çok daha hızlı olan RAM’ler içinde yapılıyor, veriler bu ortamda depolanıyor, bilgisayar işlemleri teorik olarak CPU’dan RAM’e aktarılıyor.

IBM bu hamlesiyle, yapay zeka için ihtiyaç duyulan yükse ve hızlı işlem gücünü, büyük donanım yatırımları yapmadan mecvut sistemlerin hafıza modülleri içinde çözebilmeyi vadediyor.

Bu da IBM’i yapay zeka sistemleri konusunda rakipleri Google ve Microsoft’a göre avantajlı bir konuma yükseltiyor zira iki firma yapay zeka çözümleri sunarken pahalı donanım hızlandırıcıları satarak müşterilerine hizmet veriyorlar.

(Techinside)