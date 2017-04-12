İHA’dan kaçış yok

İnsansız hava araçlarının terörle mücadele operasyonlarına sağladığı istihbarat desteğiyle, bölücü terör örgütü PKK için kırsalda barınacak alan kalmadı. Bayraktar ve ANKA insansız hava araçları Güneydoğu’da etkin olarak uçuruluyor. Bölücü teröristler saklanamıyor, görüldükleri yerde takip ediliyor ve kaçtıkları, sığındıkları yerde imha ediliyor. Şemsiyelerle saklanma dönemini bitiren insansız hava araçlarının istihbarat desteğiyle örgütün Türkiye’deki varlığı tehdit altına girmiş durumda.

HEDEFLERE BİNLERCE FEET'TEN TAM İSABET

Bölücü örgütle 40 yılı aşkın süredir devam eden mücadelede “dağı taşı bombalıyorlar” eleştirileri ileri teknoloji yöntemlerle tarihe gömüldü. Klasik bombadan akıllı mühimmata geçilmesi, lazer işaretleme metotlarıyla, kötü hava koşullarında da olsa binlerce feet yükseklikten savaş uçaklarının bıraktığı akıllı bombaların hedefi tam isabet vurması, güdümlü ve delici bombalarla mağara ve sığınakların korunmasız hale getirilmesi, Hızır lazer işaretleme yöntemiyle karakollara saldırıların ortadan kaldırılması, terörle mücadelenin önemli mihenk taşları arasında. Son olarak da İHA sistemlerinin sağladığı istihbarat desteğiyle arazi arama tarama yöntemiyle terörist avcılığı sona erdirilmiş oldu.

KANDİL YÖNETİCİLERİ SAHAYA SÜRDÜ

Türkiye’deki varlığını tamamen kaybetmekten korkan Kandil, yönetici pozisyondaki örgüt üyelerini de sahaya sürdü. Operasyonlarda son dönemde yönetici kadrodan çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Geçmişte yaşanan terörist saldırıların failleri de bugün teker teker avlanmaya başlandı. Son olarak 26 Mart’ta Tunceli Kutu Deresi bölgesinde yapılan operasyonda, 20 yıl önce Irak Kuzeyi’nde gerçekleştirilen Çekiç Operasyonu’nda 11 askerimizi şehit eden Ferhat Dersim kod adlı Yusuf Doğan etkisiz hale getirildi. Yine son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda Kandil’le irtibatı sağlayan büyük telsizlerin yanısıra yönetici kadroların kullandığı M-16 silahları da sıklıkla ele geçirilmeye başlandı. Güvenlik kaynakları, terörle mücadelede artan başarıda, istihbarat desteğinin önemine işaret ediyor.

BOZGUNA UĞRADILAR

Güdümlü ve delici bombalarla mağara ve sığınaklar teröristler için artık korunmasız durumda. Lazer işaretleyicilerle teröristler saldırıya geçemeden havadan imha ediliyor. Kötü hava şartlarında savaş uçaklarının gelemeyeceğini düşünen teröristlerin bu planları da, Hızır sistemi sayesinde, lazer işaretlemelerine yönelen akıllı mühimmatlarla uğradıkları zayiatlar karşısında bozguna uğradı. Son olarak İHA istihbarat desteğiyle teröristler arazide görünmezliğini yitirdi. İnsansız hava araçlarının sağladığı istihbarat desteğiyle örgütün Türkiye’deki varlığı tehdit altına girerken, arazi arama tarama yöntemiyle terörist avcılığı dönemi de sona ermiş oldu. Artık asker arazide istihbarata göre hareket ediyor.