İki Türk mühendisin geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da

Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART adlı cihazı, Amerikan ordusu ile Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) satmayı başardı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MIOPS Teknoloji Kurucu Ortağı Onur Çelik, firmayı 2016'da Erkan Yiğiter ile kurduklarını, 2016'dan bu yana fotoğrafçılık ve video sektörü için çeşitli ürünler geliştirdiklerini anlattı.

Ortağıyla kendisinin elektronik mühendisi olduğunu, MIOPS SMART ürününün ilk halinin el üretimiyle yapıldığını ifade eden Çelik, "Elde ürettiğimiz ürünleri hazır plastik kutulara monte ederek ilk olarak fotoğrafçılara kullandırdık, öyle denedik. Onlar için hakikaten kullanışlı olduğunu ve işlerine yaradığını gördükçe bunun bir ürün haline dönüşmesine karar verdik." diye konuştu.

Çelik, geliştirdikleri ürünleri kitlesel fonlama platformlarında kullanıcı beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buralarda projelerimizi fonlayarak ürünlerimizi hayata geçirdik. İlk projemiz MIOPS SMART ürünümüzdü. Anlık olayları fotoğraflamak için yaptığımız bir üründü. Şimşek çakması, balon patlaması, bardak kırılması, merminin havadaki hareketi gibi olayları fotoğrafçıların kolay şekilde çekebilmelerini sağlayan bir cihaz... Uluslararası fonlama platformu Kickstarter'da bu üründen yaklaşık bin 750 adet ön sipariş aldık ve yaklaşık 375 bin dolarlık fon topladık. Daha sonra bu ürünü prototipten gerçeğe dönüştürdük ve ürünün satışına başladık. 6 farklı ülkede uluslararası fuarlara katıldık ve zamanla kendi bayi ağımızı da oluşturduk. Şu anda 19 farklı ülkede 22 bayi aracılığıyla ürünlerimizi dünyadaki farklı fotoğrafçılara ulaştırıyoruz."

"Diğer sektörlere nasıl yayılacağımız üzerinde de düşünüyoruz"

Onur Çelik, geliştirdikleri ürünü Amerikan ordusu ve NASA'ya da sattıklarını ifade ederek, "Şu anda Amerikan ordusunda aktif olarak kullanılan 10 cihazımız, NASA'da 5 cihazımız var. NASA roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında, Amerikan ordusu da bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanıyor. Geçen hafta yazıştık 'hala ürünü kullanıyor musunuz?' diye, 'şu an sahada aktif olarak kullanıldığını ve işlerine yaradığını' söylediler. Biz bu ürünü geliştirirken bu alanda kullanılacağını hiç düşünmemiştik." diye konuştu.

Çelik, ürüne yönelik talebin Amerikan ordusu ve NASA’dan mı geldiğine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Talep onlardan geldi. Biz cihazın böyle kullanım alanı olduğunu zaten düşünmemiştik. NASA’da roketin kalkış anında çıkardığı sesten cihazı tetikleterek fotoğraf çekebileceklerini düşünmüşler. Amerikan ordusu da bomba infilak anında insan bulunması sakıncalı olacağı için aynı fikirden yola çıkmış. Bombanın sesiyle cihazı harekete geçirip fotoğraf çekebileceğini düşünmüşler."

Çelik, 2018 için kendilerine 10 milyon lira ihracat hedefi koyduklarını, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.