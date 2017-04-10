Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu yarın ilk seferini gerçekleştirecek

Hattın 16 adet istasyonu varken ilk durak Üsküdar olacak. Yeni Şafak'ın haberine göre hat, Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olacak ve böylelikle Anadolu ve Avrupa kıtaları arasında da rahat erişim imkanı sağlayacaktır. Aynı zamanda Altunizade İstasyonu ile Metrobüs’e, tüm istasyonlarda da karayolu toplu taşıma sistemlerine erişim imkanı sağlayacaktır. Sancaktepe-Çekmeköy’den Üsküdar 27 dakika, Kartal 59 dakika, Yenikapı 36 dakika, Taksim 44 dakika, Atatürk Havalimanı ise 68 dakika olacak

YENİ AVUSTURYA MODELİ

Metro için yapılan tünellerde ise Yeni Avusturya Tünel Açma yöntemi kullanılıyor. Güzergah uzunluğunun 20 km olduğu hatta Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Çekmeköy-Sancaktepe olmak üzere 16 istasyon bulunuyor. İhalesi 2011'de yapılan hat ileride Sultanbeyli ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar uzatılacak. 16 istasyonun hizmete alınmasıyla bir yılda atmosfere salınan karbondioksit emisyonundaki azalma 77 bin 246 ton olacak.

SAATTE TEK YÖNDE 65 BİN YOLCU

Raylarda otomatik ve tam sürücüsüz araçlar kullanılacak, trenler saatte tek yönde 65 bin yolcu taşıma kapasitesine ve saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabilecek. Metro hattı, Üsküdar İstasyonunda, Marmaray hattının istasyonu ile yeraltından hatlar arası yolcu geçişi sağlanacak, Altunizade İstasyonu’nda metrobüsten metro hattına yolcu geçişleri yapılacak, Dudullu İstasyonunda planlama aşamasında bulunan Bostancı-Dudullu Hattı ile ortak bir istasyon yapısı oluşturulacak.

Üsküdar – Çekmeköy metro hattı ile uygulamaya geçecek bir başka ilk ise istasyonlarda yer alacak “peron kapı” olacak. Uygulama ile yolcuların daha güvenli yolculuk yapması sağlanacak, ray hattına düşmesi engellenecek. Tüm kontrolleri bilgisayar sistemleri ile yapılacak olan metro hattında kullanılan araçların sürücü kabini bulunmayacak. Yolcuların olacağı ön tarafta cam pencereler yer alacak.

YEDEK EKİPMANLAR

Sistemdeki herhangi bir arızadan dolayı işletmede duraksamaya sebebiyet verilmemesi için kontrol sistemi ve araçlar üzerinde arıza olasılığı düşük, güvenilirlikleri yüksek ve yedekli ekipmanlar kullanılacak.

Hat üzerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 24 saat esasına göre 2 bin 430 personelin görev yaptığı projede hattın 11 istasyonunun kaba inşaatı tamamlandı. İstasyonlarda ince işçilik ile birlikte elektromekanik çalışmalar yürütülüyor.