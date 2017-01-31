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İnsansı robotlar geliyor

İngiliz araştırmacılar, insansı robotların sosyal hizmetlerde kullanılabileceği bir proje üzerinde çalışıyor. Özellikle yaşlı insanların bakımını üstlenecek olan robotlarla konuşma ve jestler yoluyla iletişim kurulabilecek. Yaşlıların rahatsızlığını ya da ağrılarını algılayabilecek olan robotlar yardım ettikleri kişiye uygun olarak da programlanabilecek.

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BBC'de yer alan habere göre, Middlesex ve Berfordshire  üniversitelerinden akademisyenler, geliştirdikleri kültürel farkındalık ve hasta  bakım davranışına sahip robotların yaşlı kişilerin bakımı sorununa çözüm  getirebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Yaşlılara evlerinde ya da korunaklı yaşam alanlarında bakım yardımı  yapacak çok amaçlı robotların geliştirilmesi için uluslararası ekip 2,5 milyon  dolarlık proje üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Konuşma ve jestler yoluyla iletişim kuracak robotlar, yaşlıların  rahatsızlığını ya da ağrılarını algılayabilecek.

Bu sosyal robotlar, yardım ettikleri kişiye uygun olarak  programlanabilecek.

Akademisyenler, ilaç alımı gibi gündelik işlerin yanı sıra kişilere  arkadaşlık da edebilecek robotlar sayesinde bakım evleri ve hastaneler üzerindeki  baskıların da azalacağını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya hükümetinin de fon sağladığı programla  ilgili çalışmanın üç yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Kültürler arası hemşirelik alanında uzman Profesör Irena Papadopoulus,  yaşlılar için geliştirilecek yardımcı akıllı robotların hastaneler ve bakım  evlerinin üzerindeki yükü azaltmalarının yanı sıra evde bakım hizmetlerinin  geliştirilmesini ve yaşlı insanların bağımsız bir yaşam sürebilmelerini  sağlayacağını ifade etti.

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