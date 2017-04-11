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1 Mayıs'dan itibaren Türkiye'de internette yeni dönem başlıyor

BTK tarafından AKK (Adil Kullanım Kotası) için yapılması planlanan düzenlemelerden ilki hayata geçmek üzere. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak bu yeni düzemeyle sınırlar esnetiliyor.

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Uzun süredir gündemde olan BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından AKK ( Adil Kullanım Kotası ) için yapılması planlanan düzenlemelerden ilki hayata geçmek üzere. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak bu yeni düzenlemeyle var olan AKK sınırları esnetiliyor!
 
Yeni gelecek bu düzenlemeyle beraber 01 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gece saat 02:00 ile sabah 08.00 arası yapılan veri kullanımı ve indirme işlemleri, AKK’dan sayılmayacak. Böylece kullanıcılar gece saatleri boyunca AKK’a takılmadan istedikleri gibi interneti kullanabilecek.
 
Ayrıca bu düzenlemeyle beraber gelecek bir başka yenilik ise: belirtilen gece saatleri dışında yapılan veri kullanımlarında AKK aşıldığı takdirde, eskiden her tarifede 3 Mbps’a düşen hızlar, artık (aşağıdaki tabloda görebileceğiniz gibi) tarife orantılı düşürülebilecek.
 
Son olarak, 01 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlayacak bu yeni AKK düzenlemesinin ardından, shift.net'in haberine göre Aralık 2018 tarihinde AKK  tamamen kaldırılacak.

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