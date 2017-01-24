Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Teknoloji

iOS 10.2.1 güncellemesi yayında

Apple, iOS 10 işletim sistemini daha stabil ve sorunsuz hale getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

. En son iOS 10.2 güncellemesini sunan ve bu güncellemede 70’den fazla yeni emojiyi, ve yeni duvar kağıtları ve televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirecek olan TV uygulamasını sunan Apple, şimdi de iOS 10.2.1 güncellemesinin final sürümünü indirmeye sundu. Bir süredir geliştiriciler tarafından kullanılabilen son güncelleme iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları için yayınlandı. Yayınlanan güncellemede yenilik veya herhangi bir değişiklik yer almıyor.
Sorun gidermelerini içeren iOS 10.2.1, iPhone ve iPad kullanıcılarının güvenliklerini artırıyor. iOS 10.2 ile birlikte kullanıcılara sunulan yeni TV uygulamasının şu anda Türkiye’de çalışmadığını belirtmekte yarar var. Şu anda Amerika’da kullanılabilen TV uygulaması çevrim içi yayın yapan pek çok kanal uygulaması ve sayısız filmi bünyesinde barındıran Apple TV’nin TV uygulaması içerikleri tek bir noktada topluyor.
 
Yeni televizyon programları ve filmleri keşfetmek bu sayede daha da kolaylaşıyor. TV uygulamasında takip ettiğiniz dizilerin hangi sezon ve bölümünde kaldığınızı gösteriyor. Bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini içeren iOS 10.2.1 güncellemesini Genel>Ayarlar>Yazılım güncellemesi sekmesi üzerinden indirebilirsiniz. Bu arada Apple, bir taraftan da iOS 10.3 güncelleme çalışmalarını da sürdürüyor. Şirketin bu güncellemeyi ilkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga: 4 yaralı

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga: 4 yaralı

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Protestoların sembolü olan kadının kim olduğu ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA