iOS 10.2.1 güncellemesi yayında

. En son iOS 10.2 güncellemesini sunan ve bu güncellemede 70’den fazla yeni emojiyi, ve yeni duvar kağıtları ve televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirecek olan TV uygulamasını sunan Apple, şimdi de iOS 10.2.1 güncellemesinin final sürümünü indirmeye sundu. Bir süredir geliştiriciler tarafından kullanılabilen son güncelleme iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları için yayınlandı. Yayınlanan güncellemede yenilik veya herhangi bir değişiklik yer almıyor.

Sorun gidermelerini içeren iOS 10.2.1, iPhone ve iPad kullanıcılarının güvenliklerini artırıyor. iOS 10.2 ile birlikte kullanıcılara sunulan yeni TV uygulamasının şu anda Türkiye’de çalışmadığını belirtmekte yarar var. Şu anda Amerika’da kullanılabilen TV uygulaması çevrim içi yayın yapan pek çok kanal uygulaması ve sayısız filmi bünyesinde barındıran Apple TV’nin TV uygulaması içerikleri tek bir noktada topluyor.

Yeni televizyon programları ve filmleri keşfetmek bu sayede daha da kolaylaşıyor. TV uygulamasında takip ettiğiniz dizilerin hangi sezon ve bölümünde kaldığınızı gösteriyor. Bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini içeren iOS 10.2.1 güncellemesini Genel>Ayarlar>Yazılım güncellemesi sekmesi üzerinden indirebilirsiniz. Bu arada Apple, bir taraftan da iOS 10.3 güncelleme çalışmalarını da sürdürüyor. Şirketin bu güncellemeyi ilkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor