iOS 11 açık beta yayınlandı

Merakla beklenen yeni iOS güncellemesi özellikle iPad kullanıcılarına bambaşka bir tablet deneyimi vadediyor. Kullanım açısından MacBook deneyimine yaklaşan iPad, çoklu uygulama kullanımı alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Kontrol merkezinin baştan aşağı yenilendiği güncellemede aynı zamanda bildirim merkezi de yenileniyor. Kontrol merkezi artık farklı ihtiyaçlara yönelik özellikler sunabiliyor. Hücresel veri buradan açılıp kapatılabiliyor, el fenerine hızlı erişim sağlanıyor ve istenen diğer özellikler buraya eklenip çıkartılabiliyor. iPad’in ana menüsünün alt kısmındaki dock alanı baştan aşağı yenileniyor. Mac’lerdekine benzer bir görünüm alan bu kısma eskisine göre çok daha fazla uygulama eklenebiliyor. Ayrıca son açılan uygulamalara bu alanın sağ tarafından hızlıca erişim sağlanabiliyor.

iOS ile gelen en başarılı özelliklerden biri de yeni dosya uygulaması. Bu uygulamayla buluttaki ve cihazdaki tüm verilere bir yerden ulaşılabiliyor. Sadece iCloud değil, Dropbox ve Google Drive gibi bilindik bulut servislerine de buradan ulaşılabiliyor.