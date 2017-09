iOS 11 güncellemesi nasıl indirilir? İOS 11'de yer alacak yenilikler neler?

iOS 11 yayınlandı! Apple, yaklaşık üç buçuk ay süren test sürecinin ardından iOS 11'in final sürümünü yayınladı. iOS 11'i destekleyen cihazlar ve iOS 11 ile gelen yenilikler haberimizde. 2.03 GB'lık büyüklüğündeki güncelleme TSİ 20.00 itibari ile ülkemizde de indirilmeye açıldı. iOS 11 sadece iPhone tarafında değil, iPad tarafında da büyük yenilikler getiriyor. Yavaş yavaş neredeyse bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan iPad cihazlar, yeni sürümle beraber daha da yetenekli hâle geliyor. Tabii ki arttırılmış gerçeklik de, yeni sürümün en önemli avantajlarından biri. Örneğin herhangi kullanıcı ile Wi-Fi şifrenizi paylaşmak için iOS 11'de tek yapmanız gereken telefonu o cihaza yaklaştırmak ve tek bir tuşla onay vermek. Kontrol merkezi iOS 11 ile birlikte artık tek sayfada toplanıyor. iOS 11 ile yeni kontrol paneli hayatımıza girecek. Kontrol panelinde daha çok opsiyon ile karşılaşacağız. Yeni kontrol merkezinde yer alacak ayarların büyük çoğunluğunun 3D Touch özelliğine kavuşması bekleniyor. Siri’nin robotik sesi daha insansı bir sese kavuşacak ancak Türkçe Siri’nin aynı özelliğe kavuşması için biraz daha beklememiz gerekecek. Siri, Ingilizce’den Çince, Almanca, Fransızca Italyanca ve İspanyolca’ya çeviri yapabilecek. Bu özelliğe Türkçe entegrasyonunu ne zaman geleceği ise henüz resmiyet kazanmış değil. Geçtiğimiz yıl Yeni iOS sürümünü iPhone 7 lansmanından 3 gün önce tanıtan Apple'ın iOS 11'i tanıtacağı tarih hala resmiyet kazanmış değil.



Birçok yenilikle gelen iOS 11'in final sürümü bugün itibariyle yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 11 Golden Master ile aynı yapı numarasına sahip olan iOS 11 aşağıdaki iOS cihazlara yüklenebilir durumda.



İOS Nasıl yüklenir?



Yukarıdaki iOS cihazlardan birine sahipseniz iOS 11 güncellemesini iTunes üzerinden ya da cihazınızdaki Ayarlar uygulamasının Genel/ Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarak yükleyebilirsiniz.



Not: iOS 11 Golden Master sürümü yüklü cihazlara iOS 11 güncellemesi gelmeyecektir.









iOS 11 ile gelen yenilikler!



Apple, iOS 10'da Kontrol Merkezi'ni birden çok pencereye bölmüştü. iOS 11'de birleştirilmiş pencereye geri döndü ve Kontrol Merkezi kabarcık stili simgeleriyle tamamen yeni bir görünüme kavuştu. Ağ seçenekleri ve Apple Müzik kontrolleri için iki üst bölüm, bu bölümün hemen altında ses ve parlaklık ayarı bölümleri yer alıyor. En altta ise yön kilidi, rahatsız etme ve diğer seçeneklerin daha küçük simgelerle gösterildiği bir bölüm bulunmakta.



Kontrol Merkezi artık ekranın tamamını kaplıyor. Böylece aynı anda daha fazla simgeye ulaşma imkanı sunuyor. Ayrıca Kontrol Merkezi'ni özelleştirmek mümkün.



Ayarlar uygulamasında, Kontrol Merkezi'nde hangi özelliklere erişmek istediğinizi seçmek için bir bölüm bulunuyor. Buradan örneğin, Düşük Güç Modu ve Apple TV kumandası Kontrol Merkezi'ne eklenebilir. iOS 11 ile birlikte yıllardır beklenen hücresel veri kısayolu Kontrol Merkezi'ne eklendi.



Yeni özelleştirme seçenekleriyle birlikte Kontrol Merkezi genişletilmiş 3D Touch erişimine sahip. Örneğin, Müzik simgesine basılı tuttuğunuzda daha büyük bir oynatma penceresi, şarkı bilgisi ve daha ayrıntılı denetim seçenekleri açılmakta.



İşte iOS 11 güncellemesi alacak modellerin tam listesi...



iPhone 7



iPhone 7 Plus



iPhone 6s Plus



iPhone 6s



iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone SE



iPhone 5s



Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak. iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.