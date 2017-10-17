iOS 11.1 Beta 3 yayınlandı. Yenilikler ve değişiklikler neler?

iOS 11.1 beta 2 ile birçok yeni emoji kullanıma sunulmuş, mevcut bazı emojilerin tasarımında kısmi değişiklikler yapılmış ve 3D Touch Uygulama Değiştirici jesti geri gelmişti. iOS 11.1 beta 3 ile de bazı yenilikler ve değişiklikler yapıldığı, bazı sorunların da giderildiği görülüyor.

iOS 11.1 Beta 3 Yenilikleri ve Değişiklikleri

3D Touch uygulama kısayollarına erişimde meydana gelen takılma gibi sorunlar giderildi.

Erişilebilirlik’ten bildirimlere ve araç takımlarına (widget) erişim sorunu giderildi.

Hatalı şifre girişlerinde haptic geri bildirim geri geldi.

iOS 11.1 beta 3 ile özellikle 3D Touch ile uygulama kısayollarına erişimdeki takılma sorunun giderilmiş olması test kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Apple’ın iOS 11 için yakın zamanda yayınlayacağı ilk büyük güncelleme olacak olan iOS 11.1 ile baş belası olarak adlandırılılabilecek iOS 11 sorunlarına odaklanmış olması en yeni iOS sürümüne geçiş yapıp hayal kırıklığına uğrayan kullanıcıları rahatlatacak gibi duruyor.