iOS 11’de otomatik parlaklık ayarı nasıl kapatılıyor?

Eğer otomatik parlaklık ayarını açık tutmayan kullanıcılardansanız iOS 11 güncellemesinden sonra ekranın kendi kendine parlaklığının değiştiğini fark etmiş olmalısınız. Bu ayarı kapalı kullanan her kullanıcı gibi Ayarlar > Ekran ve Parlaklık seçeneğine gittiyseniz karşılaştığınız manzara sizi şaşırtmış olabilir. Zira eskiden burada olan otomatik parlaklık ayarını kapatma seçeneği artık burada değil. Ekran ve Parlaklık başlığı altından otomatik parlaklığı kapatma seçeneğini çıkarıp başka yere taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünen Apple mühendisleri bu seçeneği Erişilebilirlik başlığına taşıyor.

Ayarlar > Genel > Erişilebilirik kısmına girdikten sonra Ekran Kolaylıkları gibi ilk etapta çok dikkat çekmeyen bir diğer alt başlık içine gizlenen otomatik parlaklığı buradan kapatabilirsiniz.

Aynı şekilde ekran renkleri ile ilgili birkaç ayara daha bu başlık altından ulaşmak mümkün. Apple’ın el altında olan bir özelliği niye böylesine gizlediği meçhul.

Ancak yazının başında söylediğimizi tekrar hatırlatmakta fayda var; Otomatik Parlaklık seçeneğinin açık olması cihazınızın pil ömrünü artırmaya yardımcı olacaktır. (LOG)