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iOS 11'e güncellenecek iPhone ve iPad'ler

Apple, dün iOS 11 için 19 Eylül çıkış tarihini açıkladı ve tahmin edebileceğiniz gibi, yeni iPhone 8, 8 Plus ve X, iOS 11 ile kutudan çıkacak. iPhone ve iPad modellerinin geri kalanı ise ios 11’e güncellenecek.

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Yani Apple'ın aşağıdaki listesinde görebileceğiniz gibi, eski iPhone'ların ve Apple tabletlerin hiçbiri iOS 11 güncellemesini almayacak.
 
 
iPhone 5 ve altı veya orijinal iPad mini'nin her hangi birisi yeni özelliklerden herhangi biri için güncellenmeyecek. Hangi cihazların hangi özelliklere sahip olacağına gelince, bu her zamanki gibi donanıma bağımlıdır.

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