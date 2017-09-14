iOS 11'e güncellenecek iPhone ve iPad'ler

Yani Apple'ın aşağıdaki listesinde görebileceğiniz gibi, eski iPhone'ların ve Apple tabletlerin hiçbiri iOS 11 güncellemesini almayacak.

iPhone 5 ve altı veya orijinal iPad mini'nin her hangi birisi yeni özelliklerden herhangi biri için güncellenmeyecek. Hangi cihazların hangi özelliklere sahip olacağına gelince, bu her zamanki gibi donanıma bağımlıdır.