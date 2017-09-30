Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Tayvan dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli pazarlarda satışa sunuldu. İlk raporlara göre ufak bir yazılım düzeltmesi dışında iPhone 8 ikilisinin başka büyük bir problemi yok. Bununla birlikte, Tayvan'daki insanlar iPhone 8 Plus'u satın almaktan çok da heyecanlı olmayabilir. Çünkü Tayvan'dan gelen bir iddiya göre iPhone 8 Plus şarj olurken patladı.

Tayvan medyasından bir habere göre Taichung şehrinde yaşayan Wu isimli bir kadın, 23 Eylül günü satın aldığı altın renkli 64 GB iPhone 8 Plus modelinin şarj olurken patladığını iddia etti.

Kadın, iPhone 8 Plus'ı şarj ederken orijinal şarj cihazını kullandığını söyledi. Raporlar, ise mobil cihazın şarjdayken yalnızca 3 dakika içinde patladığını iddia ediyor. Görüntüler, patlamanın ardından panelin kasadan ayırıldığını gösteriyor.

Raporlar, kadının iPhone 4'ten bu yana bir iPhone kullanıcısı olduğunu ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ortaya koyuyor. Tayvanlı medya, patlayan iPhone 8 Plus'ın soruşturma için fabrikaya gönderildiğini iddia etti.

Doğrulanmamış raporlara göre, Apple iPhone 8 ve 8 Plus'a pil tedarik etmek için ATL adlı bir şirketle çalışılıyor. Samsung da Galaxy Note 7 için pil tedariğini buradan yapıyordu. Şirketin yeni pil güvenliği yönetmeliklerine uymamasından sonra Samsung, Note 8 için burayı bırakmaya karar verdi.

Apple, konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. (Milliyet)