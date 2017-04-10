iPhone 8’de sürpriz özellik!
Apple bu sene iPhone’un 10. yılı şerefine özel bir iPhone modeli tanıtacağı uzun süredir dile getiriliyor. Tasarımsal anlamda önemli değişiklikler içereceği söylenen telefonun teknik anlamda da gelişmiş özellikler sunması bekleniyor. Son gelen iddialar, cihazda Smart Connector adı verilen bağlantının kullanılabileceğini gösteriyor.
Smart Connector bağlantısının daha önceden iPhone 7’de kullanılması bekleniyordu. Fakat iPhone 7’de bu bağlantıya yer verilmemesi, bu kez iPhone 8 için iddiaların tekrar alevlenmesine neden oldu. Söylenenlere bakılırsa iPhone 8’in arka kısmında Smart Connector bağlantısına yer veriliyor.
Bu bağlantı sayesinde cihaz kablosuz olarak şarj olabiliyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazlarının da kolayca telefona bağlanabileceği öne sürülüyor. Eğer Smart Connector aracılığıyla kablosuz şarj gelecekse bu bazı iPhone kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Zira bir süre önce Apple’ın tamamen kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Smart Connector ile şarjda ise cihazın yine bir şarj cihazına temas etmesi gerekiyor. Dolayısıyla tıpkı Apple Watch gibi iPhone’u da bir şarj istasyonunun üzerine koymak gerekebileceği düşünülüyor.
Şu anda sadece iPad Pro serisinde Smart Connector bağlantı noktası kullanılıyor. Bu bağlantıdaki pinlerle temas eden klavye gibi aksesuarlar kolaylıkla cihaza bağlanabiliyor. Apple’ın iPhone’da bu bağlantıya yer vererek Smart Connector’ı yaygınlaştırmak isteyeceği ileri sürülüyor.
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