iPhone 8'in fiyatı belli oldu
Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonunun fiyat bilgileri sızdırıldı. Bir Apple çalışanı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni iPhone, satın almak isteyenlerin cebini yakacak...
Apple, iPhone'un 10. yılına özel yepyeni bir akıllı telefon tasarlıyor. iPhone 8 veya iPhone X olarak adlandırılması beklenen telefon, OLED panel, çerçevesiz tasarım ve daha pek çok yenilikçi özelliğe sahip olacak.
İşletim sistemi: iOS 11İşlemci: Apple A11Ekran: 2K çözünürlük, OLED panelKamera: 3D çekim yapabilen çift kameraGüvenlik: Biyometrik yüz tanıma sistemi
Yeni şafak'ta yer alan habere göre, yeni iPhone'un hem teknik hem de tasarım anlamında Apple'ın bu zamana kadar ürettiği en iyi akıllı telefon olması bekleniyor. Gelgelelim Apple'ın bu amiral gemisi sahip olmak isteyenlerin cebini yakacak. iPhone ile ilgili sızıntı bilgiler aktaran @VenyaGeskin1 isimli Twitter hesabından yeni iPhone'un fiyat bilgileri açıklandı.
iPhone 8/X64 GB: 999 dolar256 GB: 1099 dolar512 GB: 1199 dolar
(Söz konusu tweette fiyat bilgilerinin bir Apple çalışanından alındığı aktarıldı.)
Bildiğimiz üzere ABD'de 649 dolara satılan iPhone 7, ülkemizde 3799 TL fiyat etiketine sahip. Bu açıdan baktığımızda yeni iPhone için ülkemizde 5 bin TL'nin üzerinde satış fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz.
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