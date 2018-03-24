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iPhone X’de Siri, mesajları kilit ekranında iken okuyor

Apple‘ın akıllı asistanı olan Siri, ilginç bir hata ile karşımızda. iPhone X modelinin kilit ekranı istendiği durumlarda bildirimleri gizleyebiliyor, kısacası yüzünüzü algılayıp kilidini açana kadar kimse gelen iPhone X’e gelen bildirimlerinizi okuyamıyor. Ancak Siri, bir hata sonucu iPhone X kilitli durumdayken bile gelen bildirimleri yüksek sesle okumaya başladı.

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Siri’nin bildirimleri okuması için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. iPhone X kilitliyken Siri’yi açıp “Hey Siri, bildirimlerimi oku” demek yeterli.
 
Gelecek güncellemeyle düzeltilecek
iDownloadBlog’un keşfettiği hata gizliliğe ve güvenliğe önem veren iPhone X kullanıcıları için oldukça önem arz ediyor. Şu an için bu problemin sadece iOS 11 kullanan iPhone X modellerinde meydana geldiğini de ekleyelim. Ortaya çıkan hata sayesinde Siri, WhatsApp, Facebook Messenger ve New York Times bildirimlerini okuyabiliyor.
 
SMS ve iMessages bildirimlerinin ise Siri tarafından okunamadığını da ekleyelim. Kısacası Siri, tüm gizli bildirimlerini sesli olarak okuyamasa da WhatsApp gibi önemli bir mesajlaşma platformlarının bildirimlerini okuyarak kullanıcısının gizliliğini ihlal ediyor.
 
Apple’ın konuyla ilgili bir açıklama yaptığını da ekleyelim. Sorunun farkında olduğunu belirten Apple, gelecek yazılım güncellemeleri ile sorunu çözeceğini paylaştı. Şu an için gizliliğini korumak isteyen kullanıcıların yapabileceği tek şey Siri’yi veya bildirimleri devre dışı bırakmak.
 
(Webrazzi)

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