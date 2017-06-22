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İsrail'den denizde uzun menzilli silah denemesi

İsrail’in, “LORA” adı verilen uzun menzilli topçu silah sisteminin test atışını başarıyla yerine getirdiği bildirildi.

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İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI), 20 Haziran’da, uzun menzilli topçu silah sistemi LORA ile test atışı gerçekleştirdiğini açıkladı. 400 kilometre menzile sahip olan füze yük gemisinden fırlatılarak belirlenen hedefini başarıyla vurdu.  
 
1.600 kg ağırlığındaki füze, uydu destekli ataletsel güdüm sistemi/küresel konumlama sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabiliyor. Hedef sapma değeri (CEP) 10 metre olan sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.(Savunma ve Teknoloji)

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