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Kalaşnikof'un drone'u göründü

AK-47, daha popüler olan adıyla Kalaşnikof isimli silahın üreticisi Kalashnikov Group, ilk drone'unu tanıttı.

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İnsanlık tarihinde en çok kişinin ölümüne neden olan silah olarak adını yazdıran AK-47'nin (Kalaşnikof) üreticisi gelişen teknoloji ile yeni bir sektöre ilk adımını attı.
 
 
Kalashnikov Group, ilk drone modelini tanıttı
Casus drone'u sınıfına giren İHA'nin en dikkat çeken özeliği uçarken ses çıkarmaması. 
7.5 kg ağırlığındaki modelin havada kalabileceği maksimum süre ise 4 saat. 
Kalaşnikof tüfeğinin mucidi Mihail Kalaşnikof 2013 yılında 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalaşnikof, "Ben bu silahı vatanımızın savunması için tasarladım. Onu çocuk askerlerin ve çetelerin elinde görmek acı verici" demişti. 
 
 
Mihail Kalaşnikof'un Sovyet ordusu için çalışırken, daha 20'li yaşlardayken tasarladığı ve adını verdiği silah, basit kullanımı ve etkisi nedeniyle kısa sürede büyük bir üne kavuşmuştu. (Ntv)

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