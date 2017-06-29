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Nokia 3310'un Türkiye satış fiyatı belli oldu

Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde duyurduğu efsane telefonun yeni modeli Nokia 3310'un Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı.

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Nokia’nın yeni nesil 3310 modeli E-ticaret sitesi hepsiburada.com aracılığı İngiltere’den sonra Türkiye’de de satışa çıktı. İngiltere'de 65 dolardan piyasaya sürülen Nokia 3310’un Türkiye satış fiyatı ise 549 TL olarak belirlendi.
 
Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken yeni Nokia 3310'un 2.4-inçlik 320 x 240 bir ekrana ve microSD kart ile arttırılabilir 16 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın en önemli özelliği ise 1200 mAh pil ile 22 saat kullanım ömrü sunması. Cihazın arkasında LED flaşlı 2 MP kamera bulunuyor ve S30+ işletim sistemi ile çalışıyor. Yeni Nokia 3310’u satın alanlar efsane Oyun Yılan'ın yenilenmiş versiyonuna da kavuşuyor.
 
Nokia 3310, stoklarda kırmızı, lacivert ve sarı renk seçenekleriyle yer alıyor.

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