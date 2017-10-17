Julian Assange, ABD hükümeti sayesinde bitcoin'den yüzde elli bin kar etti

Wikileaks’in Kurucusu Julian Assange, ABD hükümetinin finansal ambargosu sayesinde Wikileaks’in Bitcoin varlıklarının yüzde 50 bin değer kazandığını belirterek ABD hükümetine teşekkür etti.

Assange'ın attığı tweet şu şekilde: "Visa, Mastercard, Payal, AmEx, Mooneybookers ve diğer kuruluşları 2010 yılında @WikiLeaks'e karşı yasadışı bir şekilde bankacılık blokajı uygulamalarını sağladıkları için ABD hükümetine, Senatör McCain ve Senatör Lieberman'a derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayede bitcoine yatırım yaptık ve yüzde 50 binden fazla kazanç sağladık."

Milliyet'in haberine göre, 2010 yılında ABD'nin Afganistan ve Irak'ta verdiği savaş ile ilgili gizli bilgileri yayınlayan Wikileaks o tarihten itibaren finansal ambargo ile karşı karşıya kalmıştı. Bunun sonucunda Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal ve Western Union gibi önde gelen finansal kuruluşlar, Wikileaks'e hizmet vermeyi durdurmuştu. Böylece Wikileaks bitcoini finansal operasyonlarında kullanma kararı almış ve kendisine yapılan bağışları da bitcoin cinsinden almaya başlamıştı.