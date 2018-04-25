Juno Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Leke'sini görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, gezegenin güney yarım küresindeki Büyük Kırmızı Leke'yi görüntüledi.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Juno'nun, Jüpiter yörüngesindeki keşif yolcuğunda gezegene 12'nci yakın geçisi sırasında, "Büyük Kırmızı Leke" adı verilen sürekli "antisiklonik fırtınayı" (yüksek basınçlı dolaşım merkezi) kayda geçirdiği belirtildi.

Uydunun 1 Nisan'daki yakın geçişi sırasında çekilen farklı görüntülerden oluşturulan kolaj fotoğraf NASA'nın internet sitesinde yayımlandı. 2 amatör gökbilimcinin, NASA'nın kamunun kullanımına açtığı JunoCam görüntülerini kullanarak yarattığı fotoğrafta, Büyük Kırmızı Leke ve etrafındaki türbülans alanları detaylı şekilde görülebiliyor.

Jüpiter üzerinde sürekli bir yüksek basınç bölgesi olan Büyük Kırmızı Leke, etrafındaki fırtınaların dinamik yatay hareketine karşı siklon biçimini korumayı başarıyor. İlk olarak 1664 yılında İngiliz gökbilimci Robert Hooke tarafından keşfedilen Büyü Kırmızı Leke, dünyanın 4 katı büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.