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Kablosuz şarj destekli 37,5 inçlik monitör

Asus profesyonel kullanıcıların dikkatini çekecek iki yeni monitörü Designo Curve MX38VQ ve ProArt PA32U’yu tanıttı. Profesyonellere, oyunculara ve görüntü kalitesini ciddiye alan kullanıcılara yönelik geliştirilen monitörlerden Designo Curve MX38VQ, kavisli ekrana sahip.

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3840×1600 piksel çözünürlüğünde ve 37,5 inç boyutunda olan monitörün en dikkat çeken özelliği kablosuz şarj desteği. Stant kısmında yer alan kablosuz şarj desteği sayesinde bu teknolojiye destek veren cihazlar kolay bir şekilde kablosuz şarj edilebiliyor.
 
 Asus’un tanıttığı bir diğer monitör olan ProArt PA32U, 4K çözünürlüğe ve 32 inçlik ekran boyutuna sahip. HDR desteği sayesinde  geniş bir renk aralığı ve doygunluğu sunan monitör buna ek olarak gerçek siyah ve koyu renklerin de ortaya çıkmasına imkan tanıyor.
 
 İki adet Thunderbolt 3 bağlantıyı bünyesinde barındıran monitörün fiyatı henüz belli değil. Bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak Designo Curve MX38VQ’nun fiyatı ise 1.099 dolar olacak.
 

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