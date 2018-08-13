Kara Kuvvetlerine 50 adet L-UMTAS füzesi teslim edildi

T-129 Atak helikopterlerine takılacak füzeler, laser güdüm sistemine sahip. Etkili menzili 500 metre ile 8 bin metre arasında değişen füzeler için başkanlık "Atak helikopterlerimizde kullanılacak 50+ adet milli L-UMTAS EU füzesinin kabulü gerçekleştirildi." ifadesine yer verdi.