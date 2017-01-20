Karıncalardaki yön bulma kabiliyeti bilim adamlarını şaşırttı

Yapılan deneyler, karıncaların Güneş'in gökyüzündeki konumunu, çevreleriyle ilgili görsel bilgilerle birlikte çizerek doğru yolu tuttuğunu kanıtlamakta.

Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Antoine Wystrach ve Paris'teki CNRS, "Ana bulgumuz karıncalar yolculuk yönlerini vücut yönelimlerinden ayırabiliyor" dedi.

"Seyahat yönünü, şu anki vücut yönelimlerinden bağımsız olarak kuzeyi belirleme kaniliyetine sahipler."

Bir karınca beyni toplu iğne başı büyüklüğünde!

Karıncalar, böcek dünyasında gezinme kabiliyetleri nedeniyle öne çıkıyorlar.

Büyük kolonilerde yaşamak, yiyecek yemlemek ve yuvalarına geri taşımak zorundalar.Bu genellikle yiyeceklerin geriye doğru sürüklenmesini gerektirir.Bilim adamları, küçüklüğüne rağmen, karıncaların beyinlerinin son derece sofistike olduğunu söylüyor.

Dr Wystrach, "Tahmin ettiğimizden daha karmaşık bir yön gösterimi oluşturuyorlar ve farklı modalitelerden gelen bilgileri bu gösterime dahil edebiliyor veya entegre edebiliyorlar" dedi.

"Farklı beyin alanları arasındaki sinerji anlamına gelen bilgi yönünün aktarımıdır."

İngiltere ve Fransız araştırmacılar çöl karıncalarını inceleyerek bulgularını ortaya attılar.

Eğer geriye doğru ilerliyorlarsa, yiyecekleri yuvalarına geri sürüklüyorlarsa, bu bilgileri görsel ipuçlarıyla birleştirebiliyorlar. Durduklarında yada yiyecek düşürdüklerinde ve rotalarına hızlıca göz atıp yollarına devam ediyorlar.

Bilim adamları, çalışmaların robotları yönlendirmek için bilgisayar algoritmaları tasarlama konusunda uygulamaları olabileceğini söylediler.

Edinburgh Üniversitesi Bilişim Okulu'ndan Prof. Barbara Webb, karıncalar navigasyon sistemi ile donatılmış bir otomobilden daha doğru yönde gezinebileceğini söyledi.

"Ancak geriye doğru gitmek de dahil olmak üzere birçok zor koşulda başarıyla gezinebiliyorlar.

"Davranışlarını anlamak bize beyin işlevine yeni kavrayışlar kazandırdı ve fonksiyonlarını taklit eden robot sistemleri kurmamıza ilham verdi."

Karıncanın beynindeki sinir devrelerini modelleyebildiklerini söyledi.

Araştırma Current Biology dergisinde yayınlandı.