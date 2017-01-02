Kayseri Bilim Merkezi açıldı

TÜBİTAK ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesindeki Anadolu Harikalar Diyarı’nın içinde yapılan Kayseri Bilim Merkezi’nin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim merkezlerinin sayısının artırılacağını, içeriklerinin sürekli olarak daha zengin hale getirileceğini bildirdi. “Bilimde ve teknolojide takip eden değil, takip edilen olmalıyız, vagon değil, lokomotif olmalıyız, tüketen değil üreten olmalıyız" diyen Bakan Özlü, “ Bu merkezlerden istifade eden gençlerimizin, ülkemizi bilim ve teknolojide çok daha üst bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Kayseri Bilim Merkezi'ni Kayseri için, özellikle Kayseri’deki çocuklar ve gençler için çok önemsediklerini dile getiren Özlü, şöyle konuştu: "Bakanlığımızda, bilim ve teknoloji seviyemizi artıracak olan ve ülkemizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren önemli projeler yürütüyoruz. Bilim merkezleri, yaptığımız birbirinden önemli çalışmalar arasında bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bilim merkezlerinin hedef kitlesini çocuklarımız ve gençlerimiz oluşturuyor. TÜBİTAK ve belediyelerimizin ortaklığında hayata geçirdiğimiz bu merkezlerde, genç arkadaşlarımızın bilime ve teknolojiye daha fazla ilgi ve sevgi duymalarını amaçlıyoruz. Bilim merkezlerinin binasını ve tefrişatını belediyelerimiz yapıyor. Bu merkezlerde sergilenecek içeriği, deney setlerini, materyalleri ise TÜBİTAK belirliyor ve oluşturuyor."

Kayseri Bilim Merkezi ile ilgili çalışmalara 2013 yılında başlandığını anımsatan Özlü, 10 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan merkezin, deneysel ve uygulamalı sergi ve laboratuvarlar, planetaryum, konferans salonu, kütüphane gibi imkanları bünyesinde barındırdığını aktardı.

Bugüne kadar, Konya, Kocaeli, Elazığ ve Kayseri'de bilim merkezlerinin faaliyete geçtiğine dikkati çeken Özlü, Bursa, Samsun, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep'e de bilim merkezi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Gençlerimiz, Bu Ülkeyi Bugün Olduğundan Çok Daha Yüksek Seviyelere Çıkaracaklardır"

Bakan Özlü, bilim ve teknolojiyi, Türkiye'nin en önemli meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çünkü diğer tüm sorunların çözümü bilimle ve teknolojiyle mümkün olabilir. Bir ülkenin gücü, bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan bir ülke, dünyada lider olamaz. Dünya bilim yapsın, teknoloji geliştirsin, biz de kullanalım anlayışıyla bir yere varamayız. Bilimde ve teknolojide takip eden değil takip edilen olmalıyız, vagon değil, lokomotif olmalıyız, tüketen değil üreten olmalıyız. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, bu açıdan büyük bir fırsattır. Bu genç nüfusu nasıl eğittiğimiz ve hayata nasıl hazırladığımız, ülkemizin dünya ülkeleri arasındaki yerini de belirleyecek. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek, onlara geleceğin gerektirdiği donanımları kazandırabilirsek, eminim ki gençlerimiz, bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır."

Bilim merkezlerini gençlerin gelişimi açısından önemsediklerini belirten Özlü, ülke olarak, düşünen, soran, sorgulayan, arayan, araştıran ve merak eden gençlere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Özlü, hazır ve hap bilgilerle yetinen değil, gerçek bilginin peşine düşen gençlere ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Teorik olarak öğrendiklerini hayata yansıtabilen, pratiğe dönüştürebilen gençlere ihtiyacımız var. Böyle gençler yetiştirebilirsek, bilimde ve teknolojide ciddi bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum." dedi.

Dünyadaki bilim merkezlerini, her yıl yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Özlü, ABD'de her üç kişiden birinin, yılda en az bir kere, bir bilim merkezine gittiğinin altını çizdi.

Bakan Faruk Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer güzel binalar, güzel sergiler ve içerikler oluşturabilirsek, ülkemizde de bilim merkezlerine çok büyük bir ilgi olacağını düşünüyorum. Nitekim Konya ve Kocaeli'ndeki bilim merkezlerimiz gerçekten çok yoğun talep görüyor. İnşallah, bu merkezlerin sayısını daha da artıracağız. Bu merkezlerin içeriğini sürekli daha zengin hale getireceğiz. Bu merkezlerden istifade eden gençlerimizin, ülkemizi bilim ve teknolojide çok daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Ergin: “Bilim Kültürü Oluşturmada Bilim Merkezlerinin Rolü Önemli”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin de daha önce Konya, Kocaeli ve Bursa'da Bilim Merkezleri açtıklarını, bu merkezlerin bilim kültürünü oluşturmada önemli rol oynadıklarını söyledi.

Bilim merkezlerinin gençler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekebileceğini ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

"Umuyoruz ki bu tür faaliyetlerle hafta sonu tatillerini büyükşehirlerde alışveriş merkezlerinde esir olarak geçiren ailelerimizi, daha kültürel daha birbirlerine yakınlaşabilecekleri bir taraftan da ülkenin geleceğine atılmış tohumları yeşertebilecekleri bilim merkezlerine kavuştururuz. Bilim merkezlerinin bu özelliği gelişmiş toplumlarda başarıyla yürüyor. Dünyada 2 bin 400 bilim merkezini her yıl yaklaşık 290 milyon insan ziyaret ediyor. Türkiye'de ne seviyedeyiz diye bakarsak, Konya Bilim Merkezimizi ayda ortalama 20 bin kişi ziyaret ediyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Şunu da görüyoruz ki Konya'ya Hakkari'den bilim merkezimizi gezmeye gelenler var. Bu noktada edindiğimiz iyi ve kötü tecrübeler de var. Ne yazık ki TÜBİTAK olarak yaptığımız yatırımların etki analizleri konusunda nispeten zayıfız. Yani böyle bir merkez açıldığı zaman bunun devletimize, milletimize olan etkisini ölçme konusunda zaafiyetler görüyoruz. Bunlardan biri de bilim merkezlerine ziyaretlerde bulunan kişilerin demografik yapısına yani hangi eğitim seviyesinden hangi coğrafyalardan insanlar buraya akın ediyorlar, bunların çetelesini tutmaya ihtiyacımız var."

Prof. Ergin, bilimin uygun bir iklim bulduğunda, şartlar sağlandığında doğduğuna dikkati çekerek bilim merkezlerini gezen çocukların, gençlerin kendilerine güvenerek bilim insanı olmaya buralarda karar vermelerini dilediklerini vurguladı.

Bilim merkezlerinin gençler üzerindeki etkilerine işaret eden Prof. Ergin, sözlerini şöyle tamamladı: "Gençliğimizi etkisi altına almış olan taklit etmek, takip etmek, 'bilgi eğer Google da yoksa hiç yoktur' gibi yanlış anlayışların önüne geçmek için bu tür bilim merkezlerini kullanmamız lazım. Kendisi olmayan bir toplumun ancak başkası olacağını bilmemiz ve burada kendimizi yansıtmamız lazım. Kendi değerlerine sahip çıkamayan bir toplum sadece esir oluyor, taklitçi oluyor. Google'ı gökten inme bir maharet sanıyor. Bilim Merkezi oluşturmak 'binayı açtık bitti' denilecek bir şey değil. TÜBİTAK olarak buraya bakış açımız biz bir marş motoru görüyoruz, bu araba motorunu çalıştırmak için ilk suyu, ilk bilgiyi ilk yetenekleri biz doldurmaya çalıştık. Burayı etkin olarak canlı tutmalıyız. Sembolik de olsa bir giriş bileti uygulamasının iki bakımdan önemli olacağını düşünüyoruz. Getireceği para önemli değil ama kim gelmiş kim gitmiş hem bunu tespit edebiliriz bilet sayesinde hem de sürdürülebilirliği açısından önemli."

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretindeki toplu açılış töreni kapsamında açılışı yapılan bilim merkezi hizmete girdi.

Daha sonra Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bilim merkezinde incelemelerde bulundu.