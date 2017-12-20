Kendi deney setlerini ürettiler

Gaziantep'te öğrenim gören 2 lise öğrencisi, otomasyon sistemlerini öğrendikleri derste kullanmaları gereken ve ithal edildiği için çok pahalı olan PLC deney setini, öğretmenlerinin de desteğiyle kendi imkanlarıyla üretti.

Piyasada yaklaşık 4 bin 700 lira olan set, Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Elektrik Elektronik Teknoloji Alan Şefi Eyüp Esmek, Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet Emin Şimşek önderliğindeki öğrenciler Nergiz Acar ve Abdülkadir Eren tarafından bin liraya temin edilen malzemelerle üretildi.

Öğrenciler, artık kendi imalatları olan "PLC S7-1200" adını verdikleri, fabrika otomasyon sistemlerine de uyumlu olan setleri kullanarak ilgili derslerde teorik olarak gördükleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı buldu.

Teklif öğrencilerden geldi

Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet Emin Şimşek, "Endüstriyel Kontrol" dersinde endüstri sektörünün büyük bir bölümünde, fabrikaların üretim tesisleri ve makine sistemlerinin kontrolü gibi işlemlerin denetimini sağlayan PLC sistemini öğrettiklerini söyledi.

Dersi işlerken teorik olarak anlattıkları bilgileri pratiğe dökme anlamında sıkıntılar yaşandığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

Biz bu derste bilgisayarda ilgili arayüzden programlamayı öğretiyorduk ancak yazılan programlamaların herhangi bir uygulama imkanı yoktu. Çocukların ellerinde somut bir şey yoktu. Öğrenciler yaptıklarını uygulamak istediler. Deney seti fikri oluştu kafalarında. Bu deney setleri piyasada çok pahalı. Piyasada örneklerini görüyorduk ve 'bizde de olsa' diye içimizden geçiriyorduk. Ancak daha sonra öğrencilerimiz Nergiz ve Abdülkadir bu fikirle gelince çok kısıtlı kaynakla böyle birşey yapabileceklerini anlattılar. Gerekli incelemeleri yaptık, bizim modüllerde anlatılan bütün konuların uygulanabileceği bir deney setini kendileriyle birlikte gerçekleştirdik.

12'nci sınıf öğrencisi Nergiz Acar, söz konusu seti kendi imkanlarıyla geliştirdiklerini aktaran Acar, "Şimdi merak ettiğimiz pek çok konuyu uygulamalı olarak bu sette görebiliyoruz. Fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını da anlayabiliyorum artık. Staja gittiğimizde de bu bize katkı sağlıyor. Burada öğrendiğimiz bilgileri orada uygulayabiliyoruz. Bu da bize iş imkanı sağlıyor." dedi.

Acar, okulunu bitirdikten sonra üniversiteye devam ederek elektrik elektronik mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

Okul müdürü Alper Tanrıöver, "Biz de artık ara elaman değil, aranan elemanlar yetiştirmek istiyoruz. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün de zaten direktifleri bu yönde." dedi.