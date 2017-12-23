KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

Kara Kuvvetleri envanterindeki emektar M-42A1/A2 Duster Walker sistemlerinin yerini alacak olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, FNSS ürünü ZMA-30 paletli Zırhlı Muharebe Aracı üzerine entegre edildi. 30 Ton sınıfı zırhlı muharebe aracı amfibik bir araç olup, TSK bünyesinde görev yapan AKINCI ZMA’ya göre çok daha büyük süspansiyon kapasitesi ve arttırılmış güç gurubu performansına sahip. ZMA-30 KORKUT Platformunun şasesi özel bir zırh korumasına sahip ve mayınlara karşı dayanıklı. Bunun yanı sıra ZMA-30 KORKUT platformu nehir ve göletlerden geçiş yapabilmesi amacıyla iki adet su jeti ile donatıldı. Dünyada ilk defa uygulanan bu sistem sayesinde KORKUT rakip platformlara karşı büyük bir üstünlük sağlıyor.

Dakikada bin 100 mermi