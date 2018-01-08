LG Display’in 65 inç OLED paneli rulo yapılabiliyor

Güney Koreli şirket, CES 2018’de 65 inçlik rulo yapılabilir OLED panel prototipini sergileyecek. Üstelik bu panel Ultra HD, yani 4K çözünürlük desteği sunmasıyla da dikkat çekiyor.

İnsanlar rulo yapılabilir bir televizyonu neden ister? Açıkçası bu yapı sayesine TV’lerin muhafaza edilmesi ve taşınması daha kolay hâle gelebilir. Ancak her şeyden önemlisi, bu prototip hâlâ bir bilim kurgu filmlerinde fırlamış bir konsept olmayı sürdürüyor. Rulo yapılabilecek kadar esnek bir görüntü paneli daha organik ve doğal hâle geliyor. Aynı zamanda format da ona bir boya tuvali ya da çok büyük parça kağıdın özelliklerini kazandırıyor.

Teknoblog'da yer lana habere göre, LG Display’in rulo yapılabilir ve bükülebilir esnek OLED ekranıyla ilgili olarak, varlığından başka çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak 65 inçlik prototip CES boyunca ziyaretçilerin epey ilgisini çekecek parçalardan bir tanesi olacak gibi görünüyor.