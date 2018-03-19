Liseli gençlerin robotu dünya şampiyonasına katılacak

Aydın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesinden 14 öğrencinin yer aldığı "rOctopus 7134" takımının, Çin’de düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında "Rookie All Star" ödülünü kazandığını söyledi.

Aydın'da ilk kez böyle bir takım kurulduğuna dikkati çeken Çandıroğlu, öğrencilerin bu ödülle 18-21 Nisan tarihinde ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını ifade etti.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Çandıroğlu, "İnanıyorum ki bu çalışma diğer öğrencilerimiz için de örnek teşkil edecektir. Bugün hem Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü hem de Afrin harekatında başarıya ulaştık. Gerçekten muhteşem bir pazar yaşıyoruz. Öğrencilerimiz bundan sonra ABD'deki yarışmada mücadele edecektir. Kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Mehmetçiğe armağan ettiler

Yarışmanın ardından bir video kaydı yapan öğrenciler, "Başarımızı Çanakkale şehitlerimize ve Afrin’deki Mehmetçiğimize armağan ediyoruz. Bu sancak düşmez. Bu bayrak inmez." mesajı verdi.

Yarışmaya katılan 46 takım arasından 2 takımla ittifak kuran Türk takımının, tasarladığı "defans robotu" ile rakip takımların oyununu engellemeyi başardığı belirtildi.