Microsoft’a büyük saldırı: Yaklaşık yaklaşık 32 Terabayt boyutunda Windwos 10 işletim sisteminin tescilli kapalı kaynak kodları ele geçirildi

Son dönemde yaşanan siber saldırılar dünya çapında büyük maddi manevi kayıplara neden oldu. Saldırılara karşı önemli ölçüde tedbir ala güvenlik devleri ve ülkeler, duruma her ne kadar engel olmaya çalışsada kötü niyetli hackerların bazen önünü kesmeyi başaramıyor.

İşte bu saldırılardan bir taneside dünyanın en büyük yazılım devlerinden biri olan Microsoft’un başına geldi. Yaklaşık 32 Terabayt boyutunda Windwos 10 işletim sisteminin tescilli kapalı kaynak kodunu ele geçiren hackerlar, donanım sürücülerinden kullanıcı bilgilerin yönetilmesine kadar bir çok işleme artık kolay erişebilir hale geldi buda Window kullanıcılarının bilgilerini büyük teklikeye atmakta. Dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarda Windows işletim sistemi kullanıldığı düşünülürse tehlikenin boyutu ortaya çkmış oluyor.

Ayrıca kötü niyetli hackerların yaptığı siber saldırı sonrasında Microsoft’un ofisleri dışında hiçbir zaman yayınlanmayan Windows 10 sürümlerinin de kaynak kodlarının ele geçirildiği belirtildi. Yazılım devinin ise olaya ilişki nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.(YeniŞafak)