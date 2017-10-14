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Model 3’ü geciktiren Tesla Motors yüzlerce çalışanı işten çıkardı

Tesla Motors, Model 3'ün üretiminin gecikmesi üzerine fabrikaya acil müdahale etti ve yüzlerce çalışanını işten çıkardı. Yeni çalışanlarla yola devam edeceğini açıklayan şirket, yılbaşına kadar üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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Tesla Motors’un yeni otomobili Model 3’ün hedefinin çok gerisinde olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmiştik. Eylül sonu hedefinin bin 500 teslimat olduğu açıklayan şirket CEO’su Elon Musk, sadece 260 aracın teslim edilmesiyle hayal kırıklığına uğramıştı.
 
Tesla Model 3, toplamda 518 bin ön sipariş almış ve bunların 63 bini iptal edilmişti. Tesla Motors'un hedefinin bu kadar gerisinde kalması, aracını bekleyen yaklaşık 455 bin kişide endişeye neden olmuştu.
 
 
Yeni Şafak'te yer alan habere göre, gelişmeler üzerine Tesla Motors’dan acil müdahale geldi. Model 3 fabrikasından yaklaşık 700 kişi işten çıkarıldı. Çalışanların işten çıkarılmasına sebep olarak ise performans düşüklüğü gösterildi ve yeni çalışanlarla yola devam edileceği açıklandı.
 
Konuyla alakalı Tesla Motors’tan yapılan açıklama şu şekilde:
Tesla, diğer tüm şirketlerde olduğu gibi, bir çalışanın ya da yöneticinin performans döneminde elde edilen sonuçlarla bir yıllık performans değerlendirmesi yapar. Böylelikle, hem yapıcı geribildirimler alınır hem de en fazla performans gösteren kişilere ek haklar ve promosyonlar verilmesini sağlar. Bu durum, herhangi bir şirkette olduğu gibi, özellikle de 33 binin üzerinde çalışanın olduğu Tesla'da işten ayrılmalara da neden olabilir. Tesla, büyümeye ve dünyadaki yeni çalışanlara yoluna devam ediyor.

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