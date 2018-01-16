Moskova'da tarihin en 'karanlık' ayı yaşandı
Rusya Meteoroloji Merkezine göre, Moskova'da güneş Aralık 2017'de yalnızca 6-7 dakika görüldü.
- AA
Rusya’nın başkenti Moskova’da güneşin yalnızca 6-7 dakika görülen Aralık 2017’nin, şehir tarihinin en “karanlık” ayı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Rusya Meteoroloji Merkezi (Hidrometsentr) Başkanı Roman Vilfand gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’da geçen ay güneşin, bulutlar nedeniyle sadece 6-7 dakika görüldüğünü belirtti.
Bu sürenin, başkent tarihindeki en düşük süre olduğuna işaret eden Vilfand, “İnsanlar bu bilgiyi duyduklarında, ‘Neden depresyonda olduğumuzu şimdi anladık’ diyorlar.” ifadesini kullandı.
Moskova tarihindeki bir önceki en karanlık ay, güneşin yalnızca 3 saat görüldüğü Aralık 2000’de yaşanmıştı.
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