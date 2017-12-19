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Mozilla Firefox'tan Mr. Robot şoku

Mozilla vakfı tarafından geliştirilen ve en başarılı web tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox, bugün Mr. Robot dizisiyle ile gündeme geldi. Olayın perde arkası ise beklenenin aksine çok farklı.

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Eğer siz de bir Firefox kullanıcısıysanız, yakın zamanda tarayıcınıza izinsiz yüklenen “Looking Glass 1.0.3” adlı bir eklenti ile karşılaşmış olabilirsiniz. Birçok kişinin aksine bu eklenti ne bir virüs, ne de benzeri zararlı bir yazılım.
 
Dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Mr. Robot adlı yabancı televizyon dizisini bilmeyen yoktur. Diziyi izleyen kişilerin bildiği üzere, yapılan sponsorluk anlaşmaları gereği birçok sahnede Firefox tarayıcısı vurgulanmakta.
 
Bu bağlamda Firefox yetkilileri de bağlantıyı duyurmak ve bir tanıtım kampanyası yapmak adına “Looking Glass 1.0.3” adlı eklentiyi kullanmak istemiş. Ve ardından bazı bölgelerde kullanıcıların istekleri dışında bu eklenti tarayıcılara otomatik olarak yüklenmiş. 
 
ShiftdeIete'ın haberine göre, her ne kadar bu eklentinin zararlı bir işlevi bulunmasa da, yarattığı korku ve güvensizlik, tarayıcının ileride kullanıcı kaybetmesine sebep olabilir

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