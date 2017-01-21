Mozilla kullanıcıların yardımıyla seçilen yeni logosunu tanıttı

İnternet tarayıcısı dışında farklı hizmetler de sunan Mozilla bir süre önce yeniden yapılanma sürecine gitmişti. Sadece Firefox ile tanınmak istemeyen firma bu süreçte kullanıcıların geri dönüşlerini değerlendirdi. Farklı logolar hakkında fikirlerini aldı.

Sonuç olarak ortaya Moz://a çıktı. Firmanın internet bağlantılı hizmetler vermesinden kaynaklı olarak ismindeki “ill” kısmının yeri “://” ile değiştiriliyor. Böylece kullanıcıların direkt olarak firma ile internet arasında güçlü bağı hemen fark etmesi sağlanıyor.

Mozilla bu süreçte kullanıcılarla yakından ilişki kurarak ve geri bildirimleri değerlendirerek örnek bir çalışmaya imza atmış oldu. Yapılacak değişikliği kullanıcılardan kopuk olarak aniden duyurmak yerine onların da dahil olduğu bir süreç yaratmaları olumlu tepkiler almalarını sağladı.