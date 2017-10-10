NASA astronotların DNA'larını değiştirebilir

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 2030'da Mars'a gönderilecek astronotların genetik yapısını değiştirerek bu kişileri Mars'ın yüzeyindeki radyoaktif tabakadan korumayı amaçlıyor.

Mars'ta, Dünya'nın yüzeyinde bulunan koruyucu manyetik tabakanın bulunmaması nedeniyle, gezegenin yüzeyindeki yüksek enerjili partiküllerin, buraya giden astronotlar için kanser ve benzeri hastalıklara neden olabilecek genetik değişikliklere yol açabileceği biliniyor.

Radyasyondan zarar gören hücrelerin DNA ilaçlarıyla iyileştirebileceği düşünülse de NASA, astronotların DNA'larında yapılacak köklü değişimlerle vücudun genetik direncini artırmanın yollarını arıyor.

Alınabilecek farklı önlemler arasında zırhlı koruyucular ya da electromanyetik dalgalardan korunma kalkanı gibi seçenekler bulunsa da bunlar pratik olmayacağı için tercih edilmiyor.

NASA ayrıca hastalıkları uzaktan teşhis edebilecek ve hastaları uzayda ameliyat edebilecek bir yapay zeka programı üzerinde de çalışıyor.