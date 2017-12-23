Netanyahu: Bitcoin yükselecek, bankalar gidecek

Bitcoin.com’un haberine göre MIT mezunu olan ve eskiden ekonomi danışmanlığı yapan Netanyahu, bankaların sadece para transferlerinde ve ticari işlemlerde riski azaltmaya yönelik bir aracı olduğunu, bitcoinin artan değeri karşısında bankacılık sisteminin yok olmaya yüz tutabileceğini söyledi.

İsrail dünya genelinde bitcoin rüzgarına kapılan birçok ülkeden biri. Özellikle son iki haftada bir gecede milyoner olan kişiler ve Tel Aviv’deki bitcoin ATM’leri önünde uzayan sıralar dikkat çekiyor.

Ülkede kripto para birimlerine ilgi giderek artıyor ve iş dünyası da bundan etkileniyor. Bu bağlamda, İsrailli yetkililerin ICO ile ilgili ay sonuna kadar yasal bir düzenleme sunması bekleniyor.