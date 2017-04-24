Nokia 3310 fiyatıyla şaşırttı

HMD Global bünyesinde tekrardan akıllı telefon pazarına dönmeye hazırlanan Nokia, geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde boy gösteren firmalardan biriydi. Nokia, orta segmente hitap eden bazı akıllı telefon modellerinin yanı sıra, yeni Nokia 3310 modelini de bu fuarda tüm dünyaya tanıtmıştı.

Finli telefon üreticisi, Mobil Dünya Fuarı’nda yeni Nokia 3310 fiyatı için bir açıklamada bulunmuş ve telefonu 49 eurodan satışa sunulacağını açıklamıştı. Fakat önümüzüdeki günlerde satışa sunulacak olan cihazın beklenenden biraz daha pahalı olabileceği ortaya çıktı.

Yeni Nokia 3310, şimdiden birçok Avrupa ülkesinde ön siparişe sunulmuş durumda. Bu ülkelerden Avusturya telefonun fiyatını 59 euro olarak belirlerken, Almanya ise 58 euro olarak belirlemiş. Bazı ülkelerde ise telefonun fiyatı 53 euro seviyelerinde. Fakat işin nihayetinde hiçbir Avrupa ülkesi yeni 3310’u HMD Global’in dediği gibi 49 eurodan satışa sunmuş değil. Bu durumun temel nedeni olarak ülkelerdeki vergilendirme miktarları sebep gösteriliyor.

Muhtemelen yeni 3310’un ülkemizdeki fiyatı da pek makul olmayacaktır. Zira 49 euroyu TL’ye çevirdiğimizde 200 TL civarında bir meblağa denk geliyor. Fakat vergilendirmelerle birlikte bu fiyatın 300 TL bandına ulaşmasına kesin gözüyle bakılmakta.

Bu arada, Avusturya’da yeni 3310’un henüz onaylanmamış olan 3G’li versiyonunun da 93 eurodan ön siparişe sunulduğunu belirtelim.

Telefonun çıkış tarihi ise Mayıs ayı olarak belirtildi.